Si sono svolti oggi a Mosca i funerali di Alexei Navalny, il dissidente morto il 16 febbraio scorso nella colonia penale di Kharp in cui era detenuto. In una zona della capitale presidiata da un altissimo numero di agenti, il feretro è arrivato nella chiesa dell'Icona della madre di Dio nel quartiere di Maryno, intorno alle 2 (ora locale), accolto da una folla di migliaia di persone. Dopo la cerimonia, il feretro è stato trasportato al cimitero Borisovskoe per la sepoltura, avvenuta sulle note di 'My way' di Frank Sinatra scrive su Telegram Ivan Zhdanov, il presidente della Fondazione anticorruzione.

Yulia Navalnaya: "Grazie per 26 anni di assoluta felicità"

La moglie di Navalny, Yulia Navalnaya, non ha potuto prendere parte ai funerali del marito perché si trova fuori dalla Russia, ma ha ringraziato il marito per "26 anni di assoluta felicità... anche negli ultimi tre anni". "Per l'amore, per avermi sempre sostenuto, per avermi fatto ridere anche dal carcere, per il fatto che mi hai sempre pensato. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di renderti felice per me lassù e orgoglioso di me. Non so se riuscirò a gestirlo o no, ma ci proverò", ha scritto in un messaggio che accompagna un omaggio video su X. "Ci incontreremo sicuramente un giorno. Ho così tante storie non raccontate per te, e ho così tante canzoni salvate per te sul mio telefono, stupide e divertenti, a dire il vero, canzoni terribili, ma parlano di noi, e volevo davvero fartele ascoltare. E volevo davvero vederti ascoltarle, ridere e poi abbracciarmi. Ti amerò per sempre. Riposa in pace."

Ong: 56 arresti

Cinquantasei arresti in 13 città: è questo il bilancio della repressione delle autorità russe nel giorno dei funerali a Mosca di Alexey Navalny, riferisce la ong Ovd Info.

Folla ai funerali, applausi per il dissidente e cori contro "i carnefici"

Nonostante la massiccia presenza della polizia russa, una folla si è riunita di fronte alla chiesa, riporta il Moscow Times, che pubblica sui social il video di centinaia di persone che da dietro le transenne piazzate intorno a tutto il perimetro della chiesa hanno lanciato i fiori verso il carro funebre. Tra gli slogan scanditi da qualcuno, scrive la Bbc, "carnefici!", "la Russia sarà libera" e "no alla guerra". Molti gridano il nome di Navalny, e 'grazie Alexei', 'Non ti dimenticheremo'. La folla esplode in un applauso quando si chiudono gli sportelli del carro funebre, prima che riparta in direzione del cimitero.

I collaboratori più vicini a Navalny lo hanno salutato su X: "Sarai orgoglioso di noi", il messaggio della portavoce, Kyra Yarmish, con un'immagine del dissidente, in bianco e nero. "Addio amico. 4.6.1976 - 16.2.2024 Ucciso da Putin. Sepolto nel cimitero Borisovsky di Mosca. 1 marzo 2024", scrive il presidente della Fondazione anticorruzione, Ivan Zhdanov, che pubblica a sua volta un'immagine di Navalny.

La portavoce di Navalny ha ringraziato tutte le persone che si sono recate ai funerali del dissidente. "Sono molto grata a coloro che sono venuti in chiesa oggi e a coloro che verranno al cimitero", ha detto Kira Yarmysh al canale YouTube organizzato dai sostenitori di Navalny per l'occasione. "Tutti coloro che sostengono Alexey e ne scrivono, è molto importante ora e lo sarà ancora di più in seguito. Quindi, per favore, non fermatevi". "Ci attendono tempi più duri e lotte più grandi", ha aggiunto. "Quindi non possiamo assolutamente arrenderci. Dovremmo continuare a parlarne e dovremmo ricordarcelo".

La denuncia: "Segnale internet bloccato"

Il team Navalny ha denunciato problemi con la rete Internet nella zona della chiesa, che hanno reso difficile la diretta streaming annunciata online. Anche la Cnn sul suo sito riporta che il segnale video della sua troupe che sta coprendo l'evento sembrava bloccato. "Circa 20 minuti prima del previsto inizio del funerale, non sono disponibili immagini dal vivo della chiesa", ha scritto sul sito l'emittente americana.

Peskov: da Cremlino nulla da dire alla famiglia

"Il Cremlino non ha nulla da dire alla famiglia di Navalny nel giorno del suo funerale", ha dichiarato ai giornalisti Dmitry Peskov. Il portavoce del Cremlino non ha voluto dare una valutazione di Navalny come figura politica e ha ribadito che qualsiasi raduno non autorizzato viola la legge. "Di conseguenza, coloro che vi partecipano saranno ritenuti responsabili".

L'entourage di Navalny avrebbe voluto che il funerale si svolgesse ieri, ma non c'è stata alcuna risposta positiva alle richieste di un luogo, forse perché in coincidenza del discorso di Vladimir Putin all'Assemblea federale.

Ieri, in oltre due ore di discorso in Parlamento, Putin non ha fatto il minimo accenno al dissidente russo. La scelta di ignorare completamente Navalny, dopo che la vedova è intervenuta mercoledì al Parlamento europeo, non può certo sorprendere. Putin è noto per non aver mai menzionato in pubblico Navalny, indicandolo di volta in volta come "quel signore", "quella persona", "una certa forza politica".

Il team Navalny ha intanto chiesto ai sostenitori dell'oppositore russo che non hanno potuto partecipare oggi ai funerali a Mosca di organizzare delle cerimonie in sua memoria in altre città russe questa sera.

Ai funerali presente l'incaricato d'affari italiano

"Oggi si sono svolti i funerali di Navalny. Ho inviato il nostro incaricato d'affari a depositare i fiori sulla tomba di questo dissidente per inviare un messaggio molto chiaro da parte italiana a favore della libertà di espressione, della democrazia e dei diritti umani nella Federazione russa", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina.