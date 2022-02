La guerra russo-ucraina non nasce oggi. Eppure in molti sono “sorpresi”. Fermo restando che la Guerra, a mio avviso, non presenta ragioni ma solo colpevoli e innocenti. I primi, ovviamente, sono tutti coloro che vi partecipano e i secondi sono i civili che subiscono ingenti perdite. Andando oltre. Nel 1993 i due presidenti (Bush Senior e Eltsin) decidono di istituire un accordo: Start II. L’obiettivo di tale patto era di limitare e diminuire gli arsenali di armi di distruzione di massa. Nello specifico questo trattato imponeva alle due forze di limitare la produzione a 6000 testate nucleari e massimo 1600 ICBM (missili balistici). Nel 2002 il suddetto accordo viene superato dal Sort, in cui Bush junior e Putin decidono di ridurre ulteriormente il numero di missili (da 6000 a 2200).

Però nel giugno dello stesso anno gli Usa si ritirano, unilateralmente, dal trattato ABM (trattato anti missili balistici stipulato nel 2000) e la Russia, in risposta, annunciò che non si sarebbe più considerata vincolata allo Start II (Sort). Senza contare che nell'ultimo periodo Biden è voluto venire anche all'accordo di Minsk, sorto nel secondo dopoguerra in cui le due potenze (Russia e Nato) si impegnavano a non estendere i loro confini sino ad entrare in contatto con l'altra coalizione.

E provare a mettere le basi Nato in Ucraina è sintono di rottura di quell'accordo. Questo è stato il primo passo verso un nuovo raffreddamento dei rapporti tra le due potenze. E nello stesso anno Estonia, Lettonia e Lituana vengono invitate nella NATO (su cui non credo sia il caso fare spiegazioni) e l’annessione viene concretizzata nel 2004. A queste si aggiungono la Norvegia, tra i fondatori, e la Polonia annessa nel 1999. Cartina geografica alla mano il progetto sembra abbastanza chiaro: isolare la Russia e i mercati e le potenze asiatiche dall’Europa. Dal 2008 l’Ucraina ha presentato la domanda per avviare un piano d’azione per aderire alla Nato. Ma questo progetto fu sospeso in seguito all’elezione di Yanukovich nel 2010. Ovviamente la Russia è stata da sempre ostile al piano d’azione di annessione dell’Ucraina alla NATO per i motivi citati sopra.

Ecco che nel 2018 Putin avverte che non ha problemi ad attaccare se la NATO dovesse mettere le sue basi in Ucraina, vale a dire armi nucleari distanti poco meno di 600 km da Mosca. Quindi, in breve, si può affermare senza troppi problemi che il momento che stiamo vivendo affonda le radici nel 2002. La domanda sono: si poteva evitare? Si. E’ stato fatto qualcosa di concreto per evitarlo? No.

Dal punto di vista umanitario quello che stiamo vivendo è indubbiamente inaccettabile sia per il periodo che stiamo vivendo sia perché nel 2022 parlare di una possibile Terza Guerra Mondiale è inconcepibile.

Ma dal punto di vista strategico è innegabile che Putin abbia beffato tutti, del resto da un ex militare e funzionario del Kgb non potevamo aspettarci nulla di diverso. Esatto. Putin non è un politico, di nascita, a dispetto di quelli occidentali che nella maggior parte dei casi da soli non sanno neanche avvitare una lampadina. Ma questa è un’altra storia. Tornando alla strategia di Putin. Questo è stato il momento migliore.

In primis il momento che sta vivendo il mondo è complicatissimo. Il Covid ha devastato tutti e tutto. Una missione di guerra richiede ingenti esborsi economici e umanitari, che attualmente scarseggiano in buone parti del mondo. Secondo aspetto che rende questa strategia quasi perfetta è aver colpito l’Ucraina prima che entrasse a far parte della Nato.

In questo modo la Russia pone gli Stati Uniti (che in parte hanno ottenuto il loro obiettivo) in una posizione scomoda. I membri della Nato, per la natura dell’Alleanza, possono intervenire militarmente solo per difendere i confini di un’altra Nazione membro della Nato, e l’Ucraina sulla carta è neutrale. Infatti la Russia, concretamente, non sta minacciando nessun paese della Nato ecco perché formalmente si tratta di una Guerra Russo-Ucraina.

Un ipotetico intervento degli Usa in questa guerra potrebbe creare dissapori all’interno della Nato, in quanto l’Europa (nel dettaglio) potrebbe tirarsi fuori dal conflitto appellandosi alla natura dell’Alleanza. Infatti l’intervento degli Stati Uniti potrebbe essere visto non come difesa dei confini ucraini (che non fanno parte della Nato) ma come un attacco alla Russia. Ovviamente non menzioniamo realtà come la Cina, l’Iran e co. che sono alla finestra ad attendere una mossa bellica degli Stati Uniti.



Capitolo Sanzioni. Indubbiamente limitare l’economia di un paese è una strategia vincente, ma con il fatto che l’Europa Nato dipende in molti mercati da quello russo, sanzionare la Russia potrebbe essere molto controproducente. Anche perché un uomo come Putin avrà sicuramente messo in conto questa strategia del mondo occidentale, e avrà sicuramente qualche paracadute per poter ovviare al problema (esempio vertere le sue risorse sul mercato asiatico andando a danneggiare, poi, quello Europeo). L'Ucraina sarà Russa? Forse no, forse si.

Per adesso sembra che l'obiettivo di Putin sia soltanto quello di garantirsi un cuscinetto tra la Nato e i confini russi, cercando, quindi, di annettere alla Federazione quelle regioni a ridosso dei confini della Russia e Bielorussia. Ovviamente per raggiungere questo obiettivo bisogna demilitarizzare l'intera nazione. Una cosa è certa: l'Ucraina è il capro espiatorio (come lo fu Cuba nel 1962) e ne uscirà con danni ingenti e anche ridimensionata.