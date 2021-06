NAPOLI. «Il M5S è compatto su Manfredi. Lo sosterremo pienamente per le elezioni comunali». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio arriva a Villa Campolieto, a Ercolano, con una missione precisa: minimizzare le divisioni nel Movimento Cinque Stelle e ricompattare il partito attorno a Gaetano Manfredi, il candidato a sindaco di Napoli del patto siglato col Pd. «MANFREDI PERSONA GIUSTA PER RILANCIARE LA CITTÀ». Ai dubbiosi del suo partito, soprattuto tra la base, Di Maio manda a dire che «Gaetano è la persona in grado di rilanciare una città che non ha niente da invidiare a tutto il mondo».