ROMA. Il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto aiuti, atteso per oggi, dovrebbe tenersi domani mattina. Lo riferiscono fonti di governo. Oggi alle 17.30 si terrà a palazzo Chigi la riunione preparatoria. Secondo l'ordine del giorno, il pre-Cdm esaminerà due dlgs attuativi del ddl Concorrenza, sulla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e sulla mappatura e trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. All'odg della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri di oggi ci sono inoltre altri 5 dlgs e due DpR. I 5 dlgs riguardano i rifiuti; l'attuazone dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di contratti pubblici; l'attuazone dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istituzione del collegio dei revisori dei conti; l'attuazone dello statuto speciale della regione Trentino Alto-Adige. I due DpR riguardano il regomaneto di servizione dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e protezione dei minori non accompagnati.