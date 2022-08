ROMA. "Stop campagna elettorale. Oggi mi sposo". Angelo Bonelli annuncia così via Twitter il suo matrimonio postando la foto delle fedi. "Auguri!!!", il commento via social del segretario Pd, Enrico Letta. Matrimonio in Trentino per il verde Bonelli. Le nozze con Chiara Pozzer, attivista verde trentina, sono state celebrate con cerimonia laica dal cognato, consigliere comunale a Rovereto.