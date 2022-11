«Ringrazio dell'interesse manifestato sull'autonomia differenziata da parte del governatore campano Vincenzo De Luca e dei tanti, parlamentari o sindacati, che stanno chiedendo il ritiro di una proposta, la mia proposta, che non essendo mai stata presentata da nessuna parte non si vede come possa essere ritirata. Quello che ho messo sul tavolo è una bozza di lavoro per iniziare a confrontarci e a lavorare: auspico che la versione definitiva di questo testo possa essere scritta con il contributo di tutte le Regioni, perche questa è una bozza parta a ogni tipo di proposta, a ogni tipo di contributo, ma a condizione che ci sia una leale collaborazione reciproca da una parte e dall'altra». Lo dichiara il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli.

Non si fa attendere la replica del governatore campano. «Il ministro Calderoli ringrazia per l'attenzione della Campania all'Autonomia differenziata. È un aiuto amichevole al ministro. Un modo per non fargli perdere tempo a vuoto» risponde De Luca in una nota.