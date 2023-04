Il disegno di legge sull’autonomia differenziata «ha ricadute nefaste per la Campania»; «ci perde di sicuro il Sud, ma anche il Nord»; la legge è destinata a «togliere risorse dai territori in ritardo e dalle politiche di riequilibrio territoriale». È una raffica di no al disegno di legge leghista targato Roberto Calderoli (nella foto) quella che arriva dalla Campania. La Regione ha avviato un primo ciclo di audizioni per capire quali saranno le ricadute della legge spacca Italia sullo sviluppo del territorio e sui servizi ai cittadini.