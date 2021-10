NAPOLI. «Ho avuto già contatti con il Mef e ne ho parlato con il premier Draghi. Stiamo trovando la forma giusta per realizzare quello di cui la città ha bisogno nell’ambito della legge di bilancio». Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi risponde così a una domanda sul Patto per Napoli, l’accordo firmato da Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza attraverso cui il Governo dovrebbe intervenire per riparare la situazione debitoria del Comune. Al momento, però, non sono previsti fondi ad hoc per la città nella legge di Bilancio: nella bozza della manovra non ci sono riferimenti.