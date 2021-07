NAPOLI. Torna a San Giovanni a Teduccio dove, alla circoscrizione, sposò Anna Maria Carloni. E dove, ricorda, «cinque anni fa ho avuto un grande dolore per i brogli fatti in alcuni seggi e per il danno fatto non solo al Pd, che non arrivò neppure al ballottaggio, ma anche alla città. Se fossi andato al ballottaggio con de Magistris sarebbe stata una bella battaglia. Il Pd si è suicidato ma ancora non dice una parola su quella vergogna di cinque anni fa».