SALERNO. "Ringrazio il nostro coordinatore regionale Fulvio Martusciello, insediato da pochissimo, per l'eccellente lavoro svolto in poche settimane". Così Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Campania, esprimendo la propria soddisfazione per il lavoro del commissario del partito in Campania, l'europarlamentare Fulvio Martusciello, in merito alla composizione delle liste elettorali nei collegi campani. "Voglio anche esprimere il mio rammarico - ha aggiunto Berlusconi - perché la riduzione del numero dei parlamentari ha costretto ad esclusioni dolorose per le nostre liste. Mi aspetto però, da chi ha militato per anni in Forza Italia, coerenza e un generoso impegno nella campagna elettorale. E noi sapremo valorizzare chi nonostante le difficoltà con il suo impegno contribuirà alla nostra vittoria".