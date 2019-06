OSAKA. Sulla procedura di infrazione "il clima è di un dialogo costruttivo, la situazione è oggettivamente complicata, l'ho sempre detto ma tutte le parti si stanno manifestando con un approccio costruttivo: sono fiducioso che si possa arrivare a una soluzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Osaka, dove è arrivato per il G20. "Non si possono anticipare i temi mentre è in corso un negoziato - ha aggiunto - ma l'Italia ha ottimi dati da poter condividere con la commissione". Sulla procedura per il debito all'Italia "possono essere trovate delle soluzioni nel dialogo tra la Commissione europea e Roma, ma l'Italia deve dimostrare che rispetterà le regole in futuro": riferiscono fonti europee qualificate.