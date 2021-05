NAPOLI. È allo studio una norma ponte per consentire ai Comuni a rischio default di approvare i loro bilanci entro fine maggio. È quanto emerso dalla riunione del tavolo tra la viceministra all’Economia Laura Castelli e i partiti che si è tenuto ieri mattina dopo la sentenza della Corte Costituzionale che di fatto ha cancellato la possibilità per gli enti locali di restituire alcune anticipazioni di liquidità in 30 anni. Un’ottima notizia per Palazzo San Giacomo.