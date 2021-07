Vaccinarsi contro il coronavirus "è da italiani veri, da patrioti, quelli di cui parla a sproposito la destra. Cavalcare la rabbia è da sciacalli". Parola di Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervistato ai Magna Grecia Awards 2021 in corso a Castellaneta, in Puglia.

"Questa pandemia - ha detto ancora -, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, la sconfiggiamo se ciascuno di noi nel proprio piccolo segue le regole che ci siamo dati; serve tanto buon senso e senso civico perché o ne usciamo insieme come comunità o non ne usciamo. Per questo motivo trovo e ho trovato sempre fuori luogo quella parte della politica che, nelle diverse fasi della pandemia Covid-19, ha sempre tentato di cavalcare la rabbia: prima delle aziende, poi dei lavoratori, dei commercianti, delle famiglie nelle scuole; e adesso quella dei no vax o dei gestori delle discoteche. Vaccinarsi è da italiani veri, da patrioti, quelli di cui parla a sproposito la destra. Cavalcare la rabbia è da sciacalli. E la destra italiana se fosse stata al governo avrebbe causato gli stessi disastri fatti in ogni parte del mondo, a partire da quelli commessi da Trump negli USA", ha concluso.