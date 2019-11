NAPOLI. Il centrodestra unito e vittorioso anche in Campania non è soltanto un auspicio espresso dagli esponenti della coalizione dopo il risultato in Umbria. È anche un dato di fatto se si analizzano i dati delle ultime Europee e si mettono assieme le percentuali dividendole per coalizione. Naturalmente, la condizione è che tutti ripetano le performance del maggio scorso. Una sorta di simulazione, insomma, che può però essere indicativa di un’eventuale tendenza tenuto conto, però, che mancano ancora poco più di sei mesi alle elezioni campane.