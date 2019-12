ROMA. Coltivare cannabis in casa non sarà più reato. A deciderlo le sezioni unite penali della Cassazione,che hanno deciso per la prima volta che «non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore». Viene avallata la posizione secondo la quale la salute pubblica non viene in alcun modo pregiudicato o messa in pericolo dal singolo assuntore di marijuana che decide di coltivarsi per sé qualche piantina. La Corte costituzionale in passato era intervenuta più volte sul tema in passato. I kit per la coltivazione dei semi di Cannabis sul balcone di casa sono ormai assai diffusi, venduti anche on line su siti specializzati di internet, ma si incorreva in rischi da un punto di vista legale, finora a livello giuridico non c’era mai stata un’apertura vera in questa direzione. Dopo questa decisione, che è stata sin da subito commentata come un evento epocale, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è giunto il momento che il legislatore prenda una posizione definitiva sulla legalizzazione o meno della cannabis e dei suo derivati. «Una buona notizia natalizia quella della sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione che ha stabilito in materia di cannabis che “non costituiscono reato le attivita” di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica» dice il deputato di Radicali +Europa Riccardo Magi. «La Cassazione ha fatto valere il buon senso e la logica con l’equiparazione della coltivazione per uso personale al consumo», prosegue il deputato. «Ora tocca al Parlamento, dove sono depositate diverse proposte che vanno decisamente in questa direzione - tra cui la legge di iniziativa popolare Legalizziamo promossa da Radicali italiani e Associazione Coscioni e una proposta di iniziativa parlamentare recentemente depositata con firme di deputati di diversi gruppi - superare una normativa illogica e sbagliata» conclude Magi. Una decisione, quella della Corte di Cassazione, destinatat comunque ad alimentare il dibattito politico e a far discutere a lungo sulla considerazione sociale di alcuni tipi di sostanze come la stessa cannabis.