NAPOLI. La città di Napoli si candida per diventare Capitale europea dello sport 2026. L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina al Maschio Angioino dove Comune e Coni hanno sottoscritto un protocollo d'Intesa che nasce con lo scopo di garantire, tutelare e rendere sempre più accessibile a tutti il diritto allo sport. «È già partita tutta la pratica, abbiamo organizzato il comitato promotore che vede poche persone ma secondo me importanti», spiega il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli dopo aver lanciato la corsa per Napoli 2026.