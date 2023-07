ROMA. La procura di Milano ha sequestrato il cellulare di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un’ex compagna di liceo. Il decreto di sequestro, come anticipa Il Fatto, riguarda il cellulare e la sim. Da quanto si apprende da fonti investigative la ricerca all’interno del dispositivo verrà fatta dalla polizia giudiziaria con precise parole chiave per cercare di ricostruire le eventuali interazioni a partire dal 19 maggio scorso, quando ci sarebbe stata la presunta violenza. La sim telefonica è intestata al presidente del Senato.

"Sono sereno, se ne occupa l'avvocato Adriano Bazzoni", ha detto oggi il presidente del Senato a chi gli ha chiesto un commento sulla vicenda. La Russa, seduto a un tavolino di un bar a pochi passi dal suo studio legale, ha sorriso, ma ha preferito non aggiungere altro: "Mi va dato atto che su questa vicenda non ho più detto una parola".