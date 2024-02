«Sto collaborando con Matteo Salvini, l'obiettivo è costruire un percorso politico non solo per le Europee ma anche oltre».

Lo ha detto Lorenzo Cesa, partecipando a un evento elettorale della Lega in Molise con Matteo Salvini che ha presentato l'ingresso nel partito del recordman delle preferenze nel centro sud Aldo Patriciello, uscito da Forza Italia a dicembre.

«Sostengo la Lega», ha concluso Cesa.