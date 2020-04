L'informativa in corso nell'Aula del Senato «mi consente di offrire al Parlamento un quadro compiuto delle più recenti iniziative che il governo ha adottato sul piano interno e un aggiornamento sulle iniziative che, a livello europeo, sono in programma per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19. Questo passaggio viene compiuto nella chiara consapevolezza, di chi vi parla ma anche dell’intero governo, della necessità di coinvolgere appieno il Parlamento». Così il premier Giuseppe Conte, iniziando l'informativa nell'emiciclo di Palazzo Madama.

Questa consapevolezza, rimarca Conte, interviene «in particolare in una fase in cui l’azione del governo, per il carattere straordinario e la portata pervasiva dell’emergenza che stiamo affrontando, rileva direttamente su beni primari delle persone: la salute, la libertà, l’iniziativa economica, il lavoro».

Con «l'ausilio» della task force e del comitato tecnico-scientifico «stiamo elaborando un programma di progressive aperture omogeneo su base nazionale che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio, in modo da intervenire nel caso successivamente si rialzi oltre una certa soglia». Tale soglia «non pensiamo debba essere formulata in termini astratti, ma vogliamo sia commisurata alla specifica ricettività delle strutture ospedaliere delle aree di riferimento», ha chiarito Conte. «Una volta completato il programma lo discuteremo con i soggetti coinvolti, sindacati, categorie», ha concluso.

Questa emergenza incide sulle fasce più fragili, rischia di creare nuove povertà e lacerare un tessuto sociale già provato. Abbiamo già compiuto alcuni passi. Il governo però è consapevole che questi interventi non sono sufficienti: occorre un sostegno alle famiglie e alle imprese prolungato nel tempo ancora più incisivo».

«In aggiunta ai 25 miliardi il governo invierà a breve in Parlamento una ulteriore relazione con la richiesta di scostamento di bilancio pari a una cifra ben superiore di quella di marzo, non inferiore a 50 miliardi di euro, per un intervento complessivo non inferiore a 75 miliardi di euro».

«In un momento così difficile per la vita della Nazione, desidero confermare la piena disponibilità al dialogo mio e dell'intero governo con le forze dell'opposizione...». Il premier Giuseppe Conte assicura, nel suo intervento Aula, che il governo è pronto a collaborare con il centrodestra per affrontare la fase due dell'emergenza Covid-19, ma viene interrotto dalle contestazioni dai banchi delle opposizioni con fischi e mormorii.

«Ai Paesi che condividono la stessa linea di intervento abbiamo riservatamente anticipato una nostra proposta. Ma a noi interessa portare a casa un risultato, non la primazia, riteniamo opportuno condividere le proposte senza rischiare di dividerci con la conseguenza di rallentare il processo decisionale».

«Appoggiamo la proposta francese avendo chiesto di integrarla in modo da rispondere più puntualmente ai requisiti che riteniamo imprescindibili. Da ultimo è stata presentata una proposta spagnola che pure, ma con qualche suggerimento di variazione, potremmo appoggiare per la sua conformità alle nostre finalità».

«Il recovery fund è una parte essenziale» della trattiva in Ue. «L'Italia intende realizzarlo il prima possibile e questo sarà il tema della riunione di giovedì. L'Italia sostiene una risposta coordinata, ambiziosa in relazione allo shock da Covid». «Questi nuovo strumento finanziamento dovrà essere conforme ai trattati perché non abbiamo tempo per modificarli. Va gestito a livello europeo senza carattere bilaterale, deve essere ben più consistente degli strumenti attuali, mirato a far fronte a tutte le conseguenze economiche e sociali, dovrà essere immediatamente disponibile e se dovrà ricadere nel quadro finanziario pluriennale dovrà essere messo a disposizione subito, attraverso garanzie che ne anticipino l'applicazione».