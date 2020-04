Salvini torna a parlare di religione e chiede di riaprire le Chiese per pasqua perché «Ci serve la protezione di Maria».

Dopo l’Eterno Riposo su canale cinque insieme alla D’Urso nel suo programma della domenica sera, il leader leghista stavolta ci prova da Sky durante “L’Intervista di Maria Latella” commentando così il periodo che l’Italia sta vivendo.

«La scienza da sola non basta, a sconfiggere questo mostro e per tornare a uscire. Ci avviciniamo alla Santa Pasqua e occorre anche la protezione del Cuore Immacolato di Maria – e ancora aggiunge - Si può andare dal tabaccaio perché senza sigarette non si sta, per molti è fondamentale anche la cura dell’anima oltre alla cura del corpo».

Un’osservazione quella di Salvini che fa molto discutere e non solo le varie forze politiche ma anche il popolo. Il leader Salvini termina così il suo intervento: « La Santa Pasqua, la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, per milioni di italiani può essere un momento di speranza da vivere».