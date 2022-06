NAPOLI. Nessuna sorpresa per il flop dei referendum sulla giustizia: «È stata una cosa un po’ demenziale». Soddisfazione invece per i risultati elettorali conseguiti del centrosinistra nelle elezioni amministrative in Campania: «In generale sono andati bene». Tuttavia, il panorama politico italiano «assomiglia ad un pollaio», e soprattutto c’è «poca chiarezza sui temi, anche nel centrosinistra». «REFERENDUM, SI PUÒ ESSERE COSÌ DEFICIENTI?». Ragiona con davanti i risultati definitivi dell’election day di domenica scorsa Vincenzo De Luca (nella foto).