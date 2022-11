Trivellare per estrarre gas nazionale da vendere alle imprese a prezzo calmierato? No, grazie. Da Nord a Sud cresce l’opposizione delle Regioni al provvedimento contenuto nel decreto Aiuti quater appena approvato dal Governo. Il primo a dire no alla misura è stato Luca Zaia. Il governatore del Veneto anche ieri è tornato a ribadire tutte le sue critiche per il rischio di perforazioni nell’area del Polesine.