NAPOLI. Se dovesse diventare sindaco, «Gaetano Manfredi troverà a San Giacomo una situazione da far tremare i polsi, frutto del disastro di chi c’è adesso ma la Regione Campania sarà al suo fianco con alcuni progetti e programmi. Da ex sindaco lo avverto che è la carica più allucinogena, c’è dietro l'angolo un pericolo di delirio di onnipotenza. Ma lui diversamente da De Luca non è una carogna». Il governatore Vincenzo De Luca dà la sua benedizione al candidato dell’ampia coalizione di centrosinistra dal palco della Festa dell’Unità del Pd.