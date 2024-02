Aveva chiesto un dibattito pubblico, ma quando il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha detto di essere disponibile a fare «mille confronti con Vincenzo De Luca», lui si è tirato indietro. «Ditegli che io mi confronto non con i parcheggiatori abusivi ma con il presidente del Consiglio», attacca sprezzante il governatore della Campania, a margine della firma a Napoli dell’accordo Arus-Coni per l’impianto polifunzionale “Collana” del Vomero. Il governatore poi però deve ammettere che la firma sui fondi europei di sviluppo e coesione con il Governo non è lontana dall’arrivare.