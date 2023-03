«L'offerta culturale di Napoli cresce grazie al rapporto tra Capodimonte e le istituzioni? Diciamo grazie al rapporto tra Capodimonte e la Regione Campania, perché queste mostre vanno anche sostenute e finanziate». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando a margine della presentazione della mostra "Gli spagnoli a Napoli" al Museo di Capodimonte, alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

A chi gli chiede se si aspetta un contributo maggiore sulle iniziative culturali da parte del Comune di Napoli, De Luca ha risposto: «Dovete chiedere al Comune di Napoli». La stoccata al Municipio, però, è evidente. Soprattutto in relazione al gelo che si è registrato tra Manfredi e De Luca sulla vicenda San Carlo con il finanziamento ridotto da parte della Regione.

Poco dopo è arrivata anche la replica di Manfredi: «Le risorse della Regione devono andare agli enti locali, quindi naturalmente arrivano alla Regione perché è l'ente programmatore. Nella ripartizione delle risorse, le risorse nazionali ed europee passano per la Regione e poi vanno ai Comuni e alle istituzioni locali, è questo il percorso naturale. Le risorse sono dei cittadini. Noi adesso abbiamo avuto grandi finanziamenti dal Pnrr, quindi direttamente dallo Stato centrale e dalla Commissione Europea. Ci auguriamo - ha aggiunto Manfredi - che nella nuova programmazione europea ci siano risorse importanti per la città e per l'area metropolitana che rappresenta la metà della regione, quindi è naturale che ci siano questi finanziamenti».