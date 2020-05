NAPOLI. «Con De Luca non abbiamo parlato di regionali. Gli ho detto: devo fare il sindaco per un altro anno, vediamo se riusciamo a cooperare per i nostri territori. Poi, se il Consiglio comunale mi sfiducia, a settembre mi candido alle regionali e vinco». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ospite di "Un giorno da pecora" su Radio1.

Intervenuto telefonicamente dal Maschio Angioino, dove è in corso una seduta del Consiglio comunale, de Magistris ha spiegato che «qui c'è qualcuno che dice “sfiduciamo il sindaco". Io penso che i napoletani vogliano che il sindaco e i consiglieri comunale, invece di pensare alle poltroncine, pensino ai problemi della città. Poi, se mi sfiduciano, a settembre mi candido alle regionali e vinco».

Sull'incontro di venerdì scorso con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, de Magistris ha spiegato che «è stato un incontro cordiale ma anche schietto, in un clima istituzionale e senza un ragionamento politico, semplicemente per provare a fare cose insieme per il territorio in un momento così difficile. Non abbiamo parlato di regionali. Il lanciafiamme - ha assicurato de Magistris - non l'ho visto».