Silvio Berlusconi sarà il “front-man" e con lui ci sarà anche il numero due Antonio Tajani. Sono ormai pronte, apprende l'Adnkronos, le liste di Forza Italia in Campania, dove, raccontano, non sarebbe stato confermato nessun “uscente". Il Cav sarà capolista al Senato nel proporzionale, seguito dal capogruppo a palazzo Madama, Annamaria Bernini. Tajani, invece, guiderà il listino a Montecitorio. Dietro di lui Marta Fascina, la “quasi moglie" del leader azzurro, che avrà un seggio blindato. “Lady B" dovrebbe correre in tutti e quattro i collegi proporzionali, Campania 1 e 2.

L'obiettivo del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, raccontano, è portare in Parlamento un consistente pacchetto rosa. Con questo schema dei tre posti bloccati, infatti, fanno notare fonti azzurre campane, dovrebbero spuntarla tutte le donne che saranno schierate anche al quarto posto nel listino della Camera: ovvero, Amelia Forte, Teresa Formisano; Giuliana Franciosa, Carla Ciccarelli e Annarita Patriarca, che si presenterà anche nel maggioritario di Torre del Greco.