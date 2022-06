NAPOLI. La parola alle urne. Chiusa la campagna elettorale, oggi è l’election day: si vota dalle ore 7 alle ore 23 per sindaci e consigli comunali in 89 Comuni della Campania. Di questi soltanto 12 sono superiori alla soglia dei 15mila abitanti, dove quindi si vota con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. In questi Comuni, se al primo turno di oggi nessuno dei candidati sindaci otterrà la maggioranza assoluta dei consensi si andrà al ballottaggio tra due settimane: il 26 giugno. Il Comune che andrà alle urne con più abitanti è Pozzuoli in provincia di Napoli con oltre 66mila elettori. Il più piccolo è invece Santomenna, nel Salernitano, con appena 473 residenti. Tra le altre città napoletane più importanti al voto ci sono Acerra, Portici, Nola, Sant’Antimo, Somma Vesuviana e Ischia. Frammentazione politica e personalismi la fanno da padrone in quasi tutti i centri della regione. Molto atteso l’esito delle sfide più importanti in provincia di Caserta: si tratta di Mondragone e Capua. Nel primo caso sono 7 i candidati, con l’uscente Virgilio Pacifico a sostenere l’avvocato Francesco Lavanga. Principale avversario il medico Achille Cennami. A Capua, reduce da un commissariamento, sono in lizza invece 4 candidati sindaco: Adolfo Villani, ex consigliere regionale e già primo cittadino di Capua, ha l’appoggio di M5S e Pd e se la dovrà vedere con l’avvocato Fernando Brogna consigliere comunale con Fi; poi Carmela Del Basso, prima donna candidata sindaco a Capua, sostenuta anche da Azione, e l’ex presidente del consiglio regionale, Paolo Romano, appoggiato da Noi di centro. In provincia di Salerno spiccano le sfide di Agropoli, Nocera Inferiore e Mercato San Severino. In particolare, ad Agropoli a giocarsela sono Roberto Antonio Mutalipassi, candidato sindaco del centrosinistra, Elvira Serra per la destra sostenuta da Fdi e i civici Massimo La Porta e Raffaele Pesce