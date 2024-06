Alla fine, sul sito del ministro è apparsa la ripartizione dei seggi per l’Europarlamento per le diverse circoscrizioni. Si tratta, però, come è specificato, di assegnazioni provvisorie perché mancano ancora risultati di 78 sezioni della circoscrizione Centro e i voti di lista e di preferenza di una sezione di un comune del Molise al Sud. Lo scrutinio di tali sezioni sarà effettuato dai competenti Uffici elettorali provinciali. Confermate, comunque, le proiezione per quanto riguarda il “raggruppamento” del Mezzogiorno.