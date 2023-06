Francesco Roberti, candidato del centrodestra, consolida il vantaggio nelle elezioni regionali 2023 in Molise superando il 60 per cento delle preferenze. E a spoglio ancora in corso il candidato di centrosinistra e M5S Roberto Gravina riconosce la vittoria allo sfidante. "Ho provato a chiamarlo diverse volte ma non ho avuto risposta. Quindi gli ho mandato le congratulazioni con un audio su WhatsApp", afferma Gravina. "Evidentemente - sottolinea - il centrodestra ha costruito un'alleanza che ha funzionato di più e che al momento vede in modo chiaro la sua vittoria".

"SILVIO AVREBBE DETTO 'È TRIPLETE'"

"Il risultato era previsto, abbiamo girato il territorio, abbiamo avuto il sentore che i molisani avessero capito il nostro programma elettorale, il nostro modo di fare politica con moderazione. Siamo soddisfatti, ora iniziamo a preoccuparci per il bene del Molise e dei molisani". A commentare all'Adnkronos i risultati delle elezioni per la Regione, parziali ma che lo vedono in netto vantaggio sul 'rivale' Roberto Gravina, è il candidato di centrodestra Francesco Roberti.

"Questa vittoria la dedico a Silvio Berlusconi - dice - se fosse stato vivo sarebbe venuto qui in Molise a chiudere la campagna elettorale. C'è sicuramente il suo zampino, dall'alto mi è stato vicino come quando sono stato candidato a sindaco prima e a presidente della provincia poi. In gergo calcistico avrebbe commentato 'Triplete'. Ringrazio tutti, è stata una vittoria del 'noi', il tempo di gioire e si inizia a lavorare, sempre con umiltà, per dare una speranza e una certezza a questo Molise".

"La prima cosa che farò, concluse le elezioni - aggiunge - è di stare un po' con i miei figli, che in questo periodo ho trascurato. Uno è impegnato negli esami di maturità, l'altro in quelli di terza media. Mi dedico un po' a loro e poi al lavoro per il bene del Molise".

LO SPOGLIO

A tre quarti dei seggi scrutinati, 304 su 395, non ci sono più dubbi sul vincitore delle elezioni regionali in Molise. Il candidato di centrodestra Francesco Roberti, si attesta a 69.394 voti (pari al 63,37% dei consensi), mentre il candidato del Pd e M5S Roberto Gravina al momento ha ottenuto 38.471 voti (35,13%) e Emilio Izzo sostenuto dalla lista civica 'Io non voto i soliti noti' 1.636 (1,49%). Sono 2.629 le schede non valide e 1.519 le bianche.

In calo l'affluenza. Nelle 393 sezioni in 136 comuni i votanti sono stati 157.024 su 327.805 aventi diritto, pari cioè al 47,94%, 5 punti percentuali in meno rispetto al 2018 (52,17%).