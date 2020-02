Elezioni suppletive nel deserto a Napoli. Molto bassa la percentuale dei votanti alle suppletive indette per eleggere il senatore di Napoli che prenderà il posto del pentastellato Franco Ortolani, deceduto alla fine dell'anno scorso. Alle 19 ha votato solo il 7.29% degli aventi diritto. In termini assoluti si sono recati alle urne 26057 elettori su 357299. Si può votare fino alle 23; cinque i candidati in lizza: Giuseppe Aragno (Potere al Popolo), Salvatore Guangi (Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega), Riccardo Guarino (Rinascimento Napoletano), Luigi Napolitano (M5S), Sandro Ruotolo (Napoli con Ruotolo)