Chiuse dalle 23.00 le urne per le elezioni Europee 2024, continua lo spoglio delle schede. In base ai dati del Viminale, quando sono state scrutinate 43.132 sezioni su 61.650, è in testa Fratelli d'Italia con il 28,93%, seguito dal Pd con il 24,93%. Il M5S è al 9,54%, Forza Italia è all'9,09%, la Lega al 9,05%. E ancora: Avs 6,77%, Stati Uniti d'Europa 3,61%, Azione 3,30%, Pace terra Dignità 2,25%, Libertà 1,14%.

Proiezioni

Secondo le IV proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 53%, Fratelli d'Italia primo partito al 28,9%, segue il Pd al 24,5%, quindi M5S 10,5%, poi Forza Italia al 9,2%, Lega all'8,5%, Avs al 6,8%. A seguire, Stati Uniti d'Europa al 3,9%, mentre Azione è al 3,2%.

Secondo la II proiezione Swg/La7 sulle elezioni europee, Fdi è al 27,8% seguito dal Pd al 23,4%. Il M5s è al 10,6%, Fi-Noi moderati al 10,1%, la Lega all'8,8%, Verdi e sinistra al 6,8%, Azione al 3,8%, Stati Uniti d'Europa al 3,7%, Pace terra e dignità al 2,2%, Libertà all'1,4%, Alternativa popolare allo 0,6%, altri liste 0,8%.

Exit poll e instant poll

I primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. Con una copertura del campione dell'82%, alle europee è in testa Fratelli d'Italia con una forchetta tra 26-30%, seguito dal Pd con una forchetta tra 21-25%. Movimento 5 Stelle al 10-14%, quindi Forza Italia all'8,5%-10,5% mentre la Lega è all'8-10%. Avs al 5-7%.

A seguire: Stati Uniti d'Europa 3,5-5,5%; Azione - Siamo Europei 2,5-4,5%; Pace, Terra e Dignità 1,0-3,0%; Libertà 0,0-2,0%; Alternativa Popolare 0,0-0,1%; altre 0,0-2,0.

Secondo gli instant poll di YouTrend per Skytg24, Fratelli d'Italia è al 26,5%, il Pd al 23%, il Movimento Cinque Stelle al 12,5%, Forza Italia al 9,5%, la Lega al 9%, Alleanza Verdi e Sinistra al 5,5%, Stati Uniti d'Europa al 4,5%, Azione al 3,5%.

Secondo le elaborazioni di YouTrend sulle stime dei seggi, FdI ottiene 22 seggi, il Pd 18 seggi, M5s 10 seggi, Fi 7 seggi e Lega 7 seggi. Avs ottiene invece 6 seggi, Stati Uniti d'Europa 5 seggi, Svp un seggio, Alternativa Popolare e Azione zero seggi. Il margine d'errore è +/- 1,5%.

In base al I Instant poll Swg per La7 sulle europee, con una copertura del 92%, Fdi è il primo partito con una forchetta 27-31%, seguito da Pd (21,5-25,5%), Fi e Lega si attestano entrambi su una forchetta 7,5-9,5%, Avs 4,6-6%.

Affluenza in Italia

Per le elezioni europee in Italia ha votato il 49,69% degli aventi diritto, secondo i dati definitivi pubblicati dal Ministero dell'Interno. Alla precedente tornata elettorale l'affluenza aveva superato di diversi punti il 50% mentre tra ieri e oggi meno di un italiano su due si è recato alle urne per votare. Il dato più alto per affluenza si è registrato nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale mentre quella più bassa nell'Italia insulare.