NAPOLI. Forza Italia «conferma la volontà di presentare il proprio simbolo, anche in Campania, alle elezione dei Comuni che andranno al voto. Un centrodestra unito contro il cattivo governo della sinistra e dei 5 Stelle. Per la città di Napoli si esprime interesse per il percorso civico di Maresca che sta costruendo una vera alternativa di governo e a tal fine, chiede di condividere un programma concreto per il futuro della città». Così in una nota, Forza Italia, riapre al dialogo con Catello Maresca. Il gruppo dirigente del partito si è riunito ieri in un vertice a Sorrento.