NAPOLI. La notizia era nell’aria da un po’, ma la trattativa si è chiusa solo a pochi giorni dal voto. Ora è ufficiale: altri 4 ex esponenti di Forza Italia in Campania, usciti dal partito dopo la presentazione delle liste elettorali, passano armi e bagagli con il Terzo polo. Si tratta di Armando Cesaro (nella foto a destra), ex capogruppo nel consiglio regionale della Campania e figlio del senatore Luigi, e dei parlamentari uscenti e non ricandidati Domenico De Siano (nella foto a sinistra), Carlo Sarro e Antonio Pentangelo.