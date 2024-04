Non si sono parlati, ma alla fine arriva il saluto tra il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Al termine dell'intervento di Fitto all'evento "Agenda Sud 2030 - Dove l'Europa incontra il Mediterraneo", in corso di svolgimento alle Gallerie d'Italia a Napoli, il ministro si è avvicinato alla prima fila dove era seduto De Luca e i due si sono stretti la mano. Fitto ha poi lasciato la sala e si è allontanato, la sua mattinata partenopea continuerà all'Unione Industriali dove è in programma un incontro su Pnrr e Mezzogiorno.

«Siamo stati a un passo dal realizzare un confronto diretto con il ministro Fitto. Non ce l'abbiamo fatta per pochi minuti, ma capiterà in qualche modo». Con queste parole il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha introdotto il suo intervento durante la tavola rotonda "Dove l'Europa incontra il Mediterraneo" promossa dalla Fondazione Merita e ospitata nelle Gallerie d'Italia in via Toledo a Napoli. De Luca, che non era inserito tra i relatori, è stato invitato sul palco al termine dell'intervento del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Dice di «evitare sempre la polemica per la costruzione delle soluzioni» il ministro per il Sud e gli Affari europei, Raffaele Fitto, e a Napoli, alla presenza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sottolinea che sui fondi di sviluppo e coesione «il Governo porta avanti l'interlocuzione allo stesso modo con tutte le regioni italiane». Fitto ha sottolineato che quello che è cambiato è il meccanismo che è stato invertito: «prima c'era un finanziamento assegnato oggi ha invertito l'accordo di coesione prevede una intesa tra governo e regioni»