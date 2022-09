La cosiddetta quarta gamba del centrodestra fa flop. Allo stato, 'Noi moderati', il listone che riuniva sotto lo stesso logo tutti i centristi rimasti nella coalizione guidata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (da 'Italia al centro' a Noi con l'Italia, dall'Udc a Coraggio Italia) viene data attorno all'1 per cento a livello nazionale. Sono scampati al naufragio elettorale giusto i leader e qualche big e solo grazie alla ciambella di salvataggio lanciata da Giorgia Meloni che ha 'garantito' loro collegi maggioritari blindati. Su 15 seggi plurinominali 'offerti' da Fdi sono passati in undici, 4 i tagliati fuori. Nel dettaglio, l'hanno spuntata, la vicepresidente di Coraggio Italia ed ex berlusconiana della prima ora, Michaela Biancofiore (a palazzo Madama) e Martina Semenzato (a Montecitorio), braccio destro del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro mentre è rimasta fuori l'ex fedelissima di Arcore, la senatrice Maria Rosaria Rossi, candidata nel collegio Napoli Fuorigrotta dove sfidava Luigi Di Maio, Mara Carfagna e Sergio Costa. Per Noi con l'Italia sono rimasti in Parlamento il presidente Maurizio Lupi, il vice, Saverio Romano e Alessandro Colucci. L' Udc conferma il suo leader Lorenzo Cesa in Molise e il questore anziano del Senato, Antonio De Poli nella Marche. Per 'Italia al Centro con Toti' può contare, invece, su Pino Bicchielli eletto a Salerno e Ilaria Cavo, vincitrice a Genova. Ce l'hanno fatta pure la forzista Michela Vittoria Brambilla, ex ministro del Turismo del governo Berlusconi, eletta in Sicilia a Gela, e il democristiano, vicepresidente del gruppo alla Camera di Fi, Gianfranco Rotondi, vincitore ad Avellino. Oltre alla Rossi, sono out Vittorio Sgarbi, Pino Galati e Sandro Biasotti.