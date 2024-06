«Per me potremo firmare l'accordo domani mattina così come oltre il 30 giugno. Non è un problema di data, è un problema di merito». Lo dice il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a margine di un confronto all'Unione Industriali di Napoli, a proposito della tempistica sulla sigla dell'accordo di Coesione con la Campania, su cui c'è stata una vertenza che ha portato il Consiglio di Stato a fissare i termini entro cui dovrà esserci l'intesa. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, aveva parlato di fine giugno per la firma.

«Nel frattempo mi piace sottolineare che noi abbiamo assegnato 1,2 miliardi di euro col decreto legge e coesione per il recupero di Bagnoli, questo è un fatto dopo oltre 30 anni, che è merito del governo, del presidente del consiglio Meloni in modo particolare che ha fortemente voluto questo intervento, quindi mi sembra che le cose procedano in questo senso e affronteremo anche con le modalità previste dal decreto legge alcune soluzioni anche parziali, come è stato per questo tipo di intervento», ha concluso Fitto.

«Non mi risulta che il presidente del Consiglio e il presidente della Regione Campania si siano offesi, mi risulta che ci sia stata un'offesa grave nei confronti del presidente del Consiglio. E una risposta che ha sottolineato la gravità di questa offesa. Sono cose diverse». Così il ministro Fitto è tornato su quanto è avvenuto nei giorni scorsi a Caivano, in occasione dell'inaugurazione del centro sportivo “Pino Daniele".