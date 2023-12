L'immagine della notte scorsa nel bar di un hotel di Bruxelles con Giorgia Meloni, "è la più eloquente riprova che una foto con Macron e Scholz non è solo scena. Vale per lei oggi come valeva per Draghi sul quel treno per Kiev". Così, su Instagram, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana pubblica, commentandola, la foto che ritrae la presidente del Consiglio italiana insieme ai leader francese e tedesco scattata nella notte alla viglilia del Consiglio Ue.

Brindisi e risate tra Meloni, Macron e Scholz, seduti allo stesso tavolo in una sala dell'Hotel Amigo, un clima amichevole e colloquiale quello che ha visto protagonisti i tre leader, condito da sorrisi e battute. A pochi metri di distanza il ministro per gli Affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto e il nuovo consigliere diplomatico della premier, Fabrizio Saggio, oltre agli staff governativi. Il lungo faccia a faccia tra la premier italiana e il presidente francese si è trasformato in un incontro a tre, quando al loro tavolo si è aggiunto il cancelliere tedesco - che indossava una t-shirt a maniche corte.

L'incontro con Meloni e Scholz è andato "molto bene", c'è stata "un'ottima discussione", ha detto ai cronisti Macron, al termine dell'incontro. Il veto di Orban sull'ingresso della Ucraina nella Ue? "Sono ottimista, siamo tutti volenterosi", ha aggiunto il numero uno dell'Eliseo.