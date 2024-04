ROMA. Si terrà martedì 30 aprile 2024 alle ore 9:30 in Senato presso la Sala Caduti di Nassirya, su iniziativa della Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone, la conferenza stampa di presentazione della legge sull’Introduzione del reato di omicidio sul lavoro.

Ad intervenire con la Vice Presidente Castellone, il Capogruppo al Senato del M5S Stefano Patuanelli, il Senatore Luca Pirondini, primo firmatario del disegno di legge, la Senatrice Ada Lopreiato, Cinzia Della Porta, Membro dell’Esecutivo Nazionale dell’USB, Fabio Galati, Responsabile della Rete Iside Onlus, l’Avv. Carlo Guglielmi, Guido Lutrario, Membro dell’Esecutivo Confederale e Responsabile dell’USB Lazio e Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio, giovane vittima di incidente sul lavoro. Le conclusioni dell’evento sono affidate al Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Secondo il monitoraggio effettuato da USB e Rete Iside, sono oltre 1000 i morti sul lavoro in un anno e ogni giorno tre lavoratori perdono la vita: una vera e propria strage. La legge che sarà presentata domani è stata scritta insieme ai sindacati e alle associazioni di categoria e segna un passo avanti importante, insieme alla proposta di istituire una Procura Naazionale per gli infortuni sul lavoro, già depositata in Parlamento dal Movimento 5 Stelle.