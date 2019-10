«Iniziamo questa due giorni di festa per i dieci anni del Movimento. Ricordo il primo meetup al quale ho partecipato, a Milano in un bar che non c'è più, e da allora abbiamo fatto passi da gigante». Lo ha detto il presidente dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio, aprendo Italia 5 Stelle nella Mostra d'Oltremare di Napoli. «Quel primo meetup - ha aggiunto Casaleggio - era un modo per incontrarsi e discutere delle idee che stavamo portando avanti con il blog. Oggi celebriamo i grandi successi ottenuti e i risultati che vogliamo ottenere nei prossimi anni».

«Grillo e Lezzi? Secondo me hanno sbagliato», spiega Casaleggio rispondendo a una domanda sull'assenza degli ex ministri. Secondo il presidente dell'associazione Rousseau «avrebbero dovuto partecipare a questa grande festa del Movimento».

Ieri, alla Mostra d’Oltremare hanno fatto capolino Beppe Grillo prima e Casaleggio poi, un blitz, o meglio un piccolo sopralluogo, per vedere il palco e gli spazi dedicati alla festa. Grandi complimenti, da parte del garante del Movimento e del presidente dell’associazione Rousseau, agli organizzatori dell’evento, che oggi vedrà alternarsi sul palco i big M5S nonché il premier Giuseppe Conte, intervistato con il capo politico del Movimento e ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Grillo ha assicurato che «ci saranno sorprese», raccontano alcuni presenti all’Adnkronos.