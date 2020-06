NAPOLI. "Sembra che Salvini, soprattutto in queste ultime ore, stia veramente sul punto di cambiare tattica e strategia. Una fonte romana, solitamente bene informata, mi ha riferito che il leader leghista sarebbe orientato, anche a seguito di recenti sondaggi, verso una corsa in solitaria in Campania". Lo dichiara Amedeo Laboccetta, presidente dell'associazione Polo Sud ed ex deputato. "Per il suo partito, gli hanno suggerito alcuni esperti di flussi elettorali - aggiunge Laboccetta - sarebbe più conveniente". Laboccetta sottolinea come "dopo aver ripetutamente bloccato, ma senza effetto, la proposta di Berlusconi per la nostra regione, Salvini avrebbe individuato il cosiddetto nome nuovo pronto per una grande e difficile avventura. Si tratterebbe di un facoltoso imprenditore che opera con il suo gruppo nel campo dell'abbigliamento nei centri commerciali. Uno che conta su grandissime risorse finanziarie e anche su alcune migliaia di dipendenti. Il gruppo è Piazza Italia, sostiene la fonte, riconducibile ai fratelli Bernardo". Laboccetta ribadisce come "sia giunto il momento di scoprire le carte e di fare chiarezza. Lo chiedo con forza, e penso a buon diritto, insieme a tantissimi cittadini campani e militanti che fanno politica per passione e che non vogliono salire sul carro di Vincenzo De Luca. Si può anche perdere, ma con onore e dignità. Questa volta spero di trovare la condivisione del presidente Berlusconi che dalla Campania ha sempre avuto tanto. Meloni da tempo ha capito il gioco di Salvini soprattutto al Sud e fa benissimo a difendere Fitto che resta il migliore per battere Emiliano", conclude Laboccetta.