NAPOLI. «Da quattro anni mi sto battendo perché le forze politiche nazionali tutte assumano come obiettivo proprio quello di dare lavoro a 300mila giovani, diplomati e laureati, del Mezzogiorno d’Italia. Fino ad ora è stato assunto nel programma nazionale solo dal Pd l’obiettivo di creare 300mila posti di lavoro». A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, a pochi giorni dalla presentazione, in programma lunedì, con il segretario del Pd Enrico Letta, del Piano per il Sud proposto dai democrat.