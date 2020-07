''Desidero rinnovarti l'invito a partecipare a un tavolo di confronto sui progetti che sono stati condivisi tra i ministri e che sono stati presentati alle parti sociali...''. Così scrive, apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte nella lettera con cui invita i leader delle opposizioni a palazzo Chigi per confrontarsi sulle misure economiche per la ripartenza post-Covid. Il testo, in possesso dell'Adnkronos, è stato spedito subito dopo gli Stati Generali a Villa Doria Pamphilij.

Conte spiega di voler rinnovare l'invito al tavolo di confronto ''all'esito dell'interlocuzione con i rappresentanti del mondo dell'economia e della società civile" e ''in vista della elaborazione definitiva del piano di rilancio per il Paese''. In ''un momento così decisivo per il futuro del Paese", sottolinea il presidente del Consiglio in un passaggio della lettera, "ritengo che l'interlocuzione tra il governo e le forze di opposizione, pur nel rispetto della differenza dei ruoli e delle posizioni, sia doverosa e necessaria".

Conte spera che questa interlocuzione ''possa rivelarsi quanto più possibile proficua e feconda". Il capo del governo conclude assicurando che contatterà i leader del centrodestra ''per le vie brevi'' per proporre la "data e la sede dell'incontro". Allo stato, a Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani ancora non è arrivata la convocazione del vertice con il governo.