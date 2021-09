L’ex premier Giuseppe Conte, ora a capo del M5S, scende in campo in vista delle prossime sfide elettorali. A quanto apprende l’Adnkronos, Conte darà il via al proprio tour sul territorio da lunedì prossimo, 6 settembre, partendo da Napoli, la città dove il candidato sindaco, l’ex ministro Gaetano Manfredi, incarna al meglio il nuovo corso M5S di Conte.

Subito dopo l’ex presidente del Consiglio, come annunciato, prenderà a girare per il nord del paese. Il 7 settembre, Conte sarà infatti in vari comuni al voto in Veneto, l’8 e il 9 in Lombardia, il 10 in Emilia Romagna, dove visiterà vari comuni che torneranno alle urne.

L’11 sarà in Piemonte, il 12 in Liguria, il 15 in Toscana. Subito dopo tornerà al sud, per altre tappe del tour elettorale che lo vedrà spendersi da un estremo all’altro del paese.