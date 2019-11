Il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il garante e fondatore del Movimento, Beppe Grillo, si sono incontrati questa mattina a Roma. I due - si legge in una nota - hanno discusso a lungo del nuovo corso governativo del M5S apertosi a seguito delle politiche del 2018. “Non possiamo essere gli stessi di prima, dobbiamo guardare avanti con grande entusiasmo”, hanno sottolineato.

Nel corso dell'incontro, Di Maio e Grillo hanno convenuto -riferisce la nota - sull’ipotesi di avanzare la proposta di un nuovo contratto di governo “a partire da gennaio”, per finalizzare “progetti ambiziosi e di alto livello, con lo scopo di intervenire su tematiche fondamentali del nostro Paese e non solo come il clima, salario minimo, il reddito universale, l’intelligenza artificiale, l’energia, le infrastrutture”. Secondo il capo politico M5S e il garante, “il mondo è già cambiato”, questo “è un momento di grande entusiasmo” e il futuro bisogna progettarlo insieme.

Beppe Grillo ritiene che “Luigi Di Maio, lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto, io ci sarò di più e gli darò una mano”. “Una persona - aggiunge Grillo - deve poter decidere e fare scelte importanti. Un referente ci vuole”.

In un video postato su Facebook, Beppe Grillo, durante l'incontro con Di Maio, dice: "Tu il coraggio ce l'hai, non possiamo continuare a fare dei Facebook con uno contro l'altro, che si dice questo qua va bene e non va bene. Le situazioni devono essere chiare: il referente è lui, il capo politico è lui, io ci sarò un po' più vicino, quindi non rompete i c...ni , fatemi la cortesia, se no ci rimettiamo tutti".

"Non possiamo essere gli stessi, è sbagliato essere gli stessi, pensare come eravamo. Eravamo una meraviglia, con un manager che organizzava, un pazzo sul palco" sottolinea Grillo. Avere nostalgia del passato "è sbagliato. Io sono euforico, dobbiamo essere straordinariamente euforici, c'è da riprogettare. Cosa c'è di meglio che riprogettare l'economia, l'energia, dove vanno i rifiuti".

Con Grillo “siamo d’accordo su tutto, sono smentite le leggende metropolitane di questi giorni”, ha dichiarato Di Maio ai giornalisti al termine dell’incontro all’hotel Forum.