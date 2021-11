NAPOLI. L'attenzione assicurata dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese su quella che ha definito, nel corso del question time alla Camera, «la grave situazione finanziaria del Comune di Napoli», per il sindaco della città, Gaetano Manfredi, «rafforza la mia fiducia che ho sempre manifestato in un intervento da parte del Governo, soprattutto di un'attenzione da parte del Governo, in primo luogo del presidente del Consiglio.