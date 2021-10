NAPOLI. Una convinzione che si coniuga all’auspicio di veder presto sul tavolo le risorse promesse nel Patto per Napoli, che in ogni caso dovranno essere avallate dal Parlamento: «Il presidente Draghi è molto vicino alla città e la ama, cosa che mi era ben nota. e quindi sicuramente sarà vicino a Napoli e ai napoletani per far in modo che noi possiamo far ripartire questa straordinaria città». Il sindaco Gaetano Manfredi si esprime così, commentando con i cronisti l’incontro avuto martedì a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mario Draghi.