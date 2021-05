NAPOLI. Partito democratico e Movimento 5 Stelle blindano l’alleanza per le prossime elezioni comunali in un incontro tra una delegazione di parlamentari grillini e i vertici Dem napoletani. Una notizia di un certo peso, visti gli enormi ostacoli che l’alleanza ha trovato nel resto d’Italia. Eppure, nel tardo pomeriggio di ieri, ad incontro finito, arriva una notizia ancor più forte: Gaetano Manfredi sarebbe pronto a dare la sua disponibilità alla candidatura come sindaco.