ROMA. Trovato l'accordo sul Superbonus: sarà cancellato il tetto Isee di 25mila euro previsto per le ville unifamiliari. Secondo quanto si apprende la maggioranza ha trovato l'intesa con il Governo per superare il paletto mentre resterebbe il vincolo del 30% di lavori completati entro il 30 giugno. L'intesa raggiunta sarà contenuta in un emendamento riformulato alla legge di Bilancio, all'esame della commissione Bilancio del Senato.