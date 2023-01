La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, è arrivata a Palazzo Chigi dove è stata ricevuta dal premier Giorgia Meloni. Tra le due un affettuoso saluto, prima della stretta di mano a favore dei fotografi.

Sul tavolo dell'incontro il dossier migranti e il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Italia sollecita l'appoggio della Commissione europea sulla regolazione e la distribuzione degli arrivi extracomunitari senza permesso dentro i confini dell'Unione. Per quanto riguarda il Pnrr l'Italia, in teoria, vorrebbe più tempo per la messa a punto degli obiettivi, concordati con l'Ue.